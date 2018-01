Suzano vai a Caxias pela Superliga Na volta da Superliga Masculina de Vôlei, após as festas de fim de ano, o Wizard/Suzano (4.º) enfrenta a gaúcha UCS (RS), última colocada, às 20h30, no Ginásio Poliesportivo, em Caxias do Sul (com SporTV), na abertura da 8.ª rodada. O Banespa/Mastercard lidera o torneio, com 12 pontos em seis jogos.