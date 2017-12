Suzano vai disputar a final do vôlei O time do Suzano está na final do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei, ao derrotar, nesta quinta-feira à noite, em São Paulo, o Banespa, por 3 sets a 1, fechando o playoff semifinal melhor-de-três com duas vitórias em dois jogos. A equipe do técnico Ricardo Navajas e do jogador Giovane, um dos melhores do jogo, precisou de 1h50 para marcar 25/23, 19/25, 25/20 e 25/22. O adversário do Suzano sai do confronto entre Palmeiras e Santo André. Nesta quinta-feira, as equipes se enfrentaram pela primeira vez, no ABC, e o time palmeirense venceu por 3 sets a 0, com parciais de 28/26, 25/23 e 25/23, em 1h23.