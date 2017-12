Suzano vence a 1ª contra o Banespa O Suzano saiu na frente na série melhor-de-três da semifinal do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei da Divisão Especial, ao vencer, nesta terça-feira à noite, o Banespa por 3 a 1 (35/37, 25/19, 25/21 e 25/20), em Suzano. Os times voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, às 20h30, no Ginásio do Banespa. Se necessário, o terceiro jogo será sábado, às 20h30, no Banespa. A outra série semifinal, entre Santo André e Palmeiras, começa nesta quinta-feira, às 19h30, em Santo André.