Suzano vence e também é líder O Suzano derrotou o Shopping ABC/Santo André nesta terça-feira à noite por 3 a 0, com parciais de 25-19, 25-18, 25-20, em 64 minutos. A partida foi realizada no Ginásio Paulo Portela, em Suzano, pelo Campeonato Paulista de Vôlei Masculino da Divisão Especial. Com esta vitória, o time da casa passa a dividir a liderança da competição com o Banespa e com o Palmeiras/Guarulhos.