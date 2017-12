Tali: com o coração no Oriente Médio As notícias na internet, lidas, de preferência, em russo - sua língua natal - mantêm a israelense de origem ucraniana Tatiana Shaposhnikov informada sobre os conflitos no Oriente Médio. A preocupação de Tali, como é chamada a atacante de ponta de 1,83 metro e 25 anos, é grande. A jogadora está no Brasil há três semanas - deve estrear no vôlei nacional no fim de semana, pelo Rexona, do Paraná, no Grand Prix -, mas seus familiares moram em Israel. Tali, que nasceu na cidade ucriana de Odessa, se considera israelense - foi capitã e jogou pela seleção de vôlei daquele país entre 1994 e 1996. Se não encontra notícias em russo, procura em hebraico, língua que também fala, além de inglês e italiano. Leia mais no Estadão