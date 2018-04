Talita e Maria Elisa alcançam final da etapa da Noruega

As brasileiras Talita e Maria Elisa garantiram vaga na final da etapa de Kristiansand, na Noruega, do Circuito Mundial de vôlei de praia, neste sábado, ao superarem as locais Nila Hakedal e Ingrid Torlen por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/19, em apenas 46 minutos de jogo.

Na decisão, elas vão enfrentar as irmãs austríacas Stefanie e Doris Schwaiger, que eliminaram as brasileiras Juliana e Larissa por 2 sets a 1, com parciais de 21/14, 13/21 e 16/14. Juliana e Larissa já haviam perdido da dupla austríaca na quinta-feira, por 2 a 0 - 21/17 e 21/13.

Talita e Maria Elisa farão no domingo o segundo confronto com Stefanie e Doris Schwaiger neste ano. O primeiro ocorreu na etapa de Stavanger, também na Noruega, com vitória das brasileiras por 2 a 0, com parciais de 21/17 e 21/16. Esta será a primeira final da dupla austríaca no Circuito.