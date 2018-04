Tandara dá robustas provas de talento

SÃO PAULO - Ao perceber que é alvo dos cliques do fotógrafo do Estado, a atacante Tandara estica a camiseta justa do Vôlei Amil, de Campinas, para deixar menos evidentes os sinais de que ainda precisa queimar alguns quilos. De qualquer forma, o peso sobressalente que carrega a cada vez que alça voo parece não comprometer em nada a performance dessa derrubadora de bolas brasiliense. Maior pontuadora da última Superliga, Tandara conserva a liderança nesta edição, com 280 pontos. Sua mais próxima perseguidora, Andreia, do Pinheiros, soma 227.

“A comissão técnica está pegando no meu pé, e já consegui perder quatro quilos. Tenho que melhorar mais. Com o tempo, vou adquirindo uma melhor forma física”.

Na verdade, a força de Tandara vem acompanhada por um excesso de robustez, num mesmo pacote. José Elias de Proença, o preparador físico do time campineiro e da seleção brasileira, e a nutricionista Mirtes Stancanelli tomam cuidado para que a atacante perca massa gorda, mas mantenha a massa magra, composta por músculos.

“Ao mesmo tempo em que a Tandara faz na academia o trabalho de manutenção e até desenvolvimento das ações de força, a nutricionista trabalha para que ela reduza a massa gorda”, observa Zé Elias.

Com carga genética favorável para o desenvolvimento de força e explosão, Tandara é monitorada até mesmo para não ficar forte demais, o que também representa um risco.

“É necessário administrar. Passamos para a Tandara séries de força voltadas para a manutenção de sua composição corporal, mas que não causem hipertrofia muscular. Com músculos muito desenvolvidos, ela poderia ficar pesada e ter os movimentos do braço travados”, diz José Elias.

A carga genética é herança do pai, Evaldo, que é responsável pelo início da carreira da jogadora. Ex-jogador amador da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), ele foi obrigado a interromper a atividade para poder cuidar da mãe, acometida por um câncer. Hoje ele é o maior incentivador de Tandara, e a informa constantemente sobre sua posição na relação das maiores pontuadoras da Superliga.

O sucesso de Tandara é também consequência de pura insistência. Em 2010, a atacante se viu forçada a dar um passo atrás para manter seu espaço no mercado de mão de obra do vôlei brasileiro. Após o final do contrato com o Pinheiros, resolveu aceitar uma proposta da modesta equipe de Brusque, em Santa Catarina, para não sumir.

“O Rogério Portella (atual técnico do Rio do Sul) apostou em mim e me deu a faixa de capitã. Foi importante pra mim aquela temporada lá. Ou eu aceitava aquele convite ou teria que ir para o exterior. Eu tinha propostas da Coreia e do Japão, mas ficaria sem visibilidade. Decidi continuar no vôlei brasileiro e deu certo. Depois fui para clubes maiores, como Osasco e Sesi, e fui convocada para a seleção brasileira”.

Por estar no clube que é comandado pelo técnico da seleção brasileira, José Roberto Guimarães, Tandara tem tido seus esforços avaliados diariamente. “Ela tem mantido um comportamento muito bom, de melhorar a cada dia”, observa o treinador.