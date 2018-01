Tande e Emanuel levam bronze na praia Tande e Emanuel ficaram com o bronze ao vencerem os canadenses Holden e Leinemann, neste domingo, em Portugal, pela 7ª etapa do Circuito Mundial 2001. Depois de uma fraca atuação nas semifinais, na qual perderam para os irmãos suíços Paul e Martin Laciga, os brasileiros se recuperaram e garantiram sua quarta medalha no campeonato.