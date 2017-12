Técnico cobra recuperação do Banespa Pela Superliga Masculina de Vôlei, o Banespa foi surpreendido pela Uneb, jogando em Brasília, na noite de quarta-feira. A equipe local fez 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 22/25, 21/25 e 20/25. Inconformado com a derrota, o técnico Mauro Grasso exige que seu time recupere a confiança. "Falhamos demais, como sempre acontece quando enfrentamos uma equipe tecnicamente inferior. Ainda estou digerindo a derrota."