Técnico da Polônia diz que é um sonho estar na final Raúl Lozano, técnico da Polônia, parecia uma criança ao final da partida contra a Bulgária, que classificou seu time à decisão do Mundial masculino de vôlei. O argentino invadiu a quadra, deu inúmeros pulos e abraçou seus jogadores. "É um sonho do qual não quero acordar", comemorou. É a segunda vez que o time do Leste Europeu chega à decisão do Mundial. Em 1974, a Polônia foi campeão ao bater a União Soviética na edição disputada no México. "Agora vou desfrutar desse momento, para só depois pensar no Brasil. São os atuais campeões do mundo e olímpicos e isso diz tudo. Será muito difícil batê-los, mas tentaremos até o final", continuou Lozano. "À la Bernardinho", o treinador, no entanto, gostou mais do resultado do que a atuação do seu time. "Houve muita tensão e erros por parte das duas equipes, mas é lógico que é uma semifinal de Mundial e muita coisa está em jogo. Talvez por nossa falta de experiência, cometemos erros gigantescos no ataque e na defesa, mas felizmente soubemos reagir a tempo e levar o jogo ao nosso estilo, que é o da técnica", analisou. Lozano foi só elogios ao levantador reserva Plinski, que entrou durante o jogo e, a partir do terceiro set, foi decisivo para a vitória. "Ele fez uma partida excepcional, graças a ele pudemos mudar a situação e ganhar".