Técnico de vôlei demitido após 8 anos Após oito anos no comando do Lupo/Náutico, time de vôlei de Araraquara que disputa a divisão de elite do Campeonato Paulista, o técnico José Paulo Peron foi demitido nesta terça-feira. O último jogo dele na direção da equipe ocorreu no sábado, em Araraquara: derrota por 3 sets a 0 para o Banespa. Interinamente, o preparador físico Paulo Sérgio Mori vai dirigir o time nesta quinta-feira, em Campinas, contra o Melhoramentos, e no sábado (21), em Araraquara, contra o Wizard/Suzano. A melhor colocação do Lupo com Peron foi na Superliga Nacional 97/98: quarto lugar. No Paulista, já foi semifinalista algumas vezes. Atualmente, o Náutico é o penúltimo colocado, com três vitórias e sete derrotas.