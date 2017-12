Técnico do Osasco, Luizomar de Moura comandará seleção de vôlei do Peru

Apontado como um dos melhores técnicos do País no vôlei feminino, adversário de Bernardinho em diversas finais de Superliga, Luziomar de Moura foi anunciado como técnico da seleção peruana feminina de vôlei para o próximo ciclo olímpico. Ele, entretanto, deve manter seu cargo como treinador do Vôlei Nestlé, de Osasco.

Dividir funções está longe de ser novidade para Luziomar, que já era o técnico das seleções de sabe do Brasil quando assumiu o Osasco, uma década atrás. Durante boa parte desse período, ele manteve os dois cargos de forma concomitante, uma vez que o calendário das competições interclubes pouco se choca com os jogos entre seleções.

Há bastante tempo Luziomar é apontado como o substituto natural de José Roberto Guimarães na seleção principal do Brasil e a passagem dele pela equipe do Peru pode ajudar a lhe dar experiência internacional. Zé Roberto, de qualquer forma, não sai antes dos Jogos de Tóquio.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Peru não chega a ser uma potência como o Brasil, mas é a segunda força do vôlei da América do Sul. Chegou a vencer o Sul-Americano por diversas vezes até 1995, quando começou a hegemonia brasileira, perdeu espaço para a Argentina, mas recuperou o posto de vice em 2015.

Três vezes campeão mundial com as seleções de base do Brasil, que ele comandou de 2003 a 2010, Luziomar vai ser apresentado em Lima nesta quarta-feira. O Vôlei Nestlé é o segundo colocado da Superliga, com 11 vitórias em 14 partidas. Só aparece atrás do favorito Rexona-Sesc, de Bernardinho.