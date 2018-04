Técnico nega favoritismo após nova vitória do Brasil A seleção brasileira feminina de vôlei manteve a sua invencibilidade e conseguiu a sua segunda vitória na fase final do Grand Prix ao derrota a China por 3 sets a 0 (25/21, 25/20 e 31/29), mas ainda descarta o favoritismo no torneio. Para o técnico José Roberto Guimarães, a boa campanha não significa que o time deve ficar com o título.