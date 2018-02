Técnicos de Brasil Telecom e Osasco se preparam para decisão

A decisão do título do primeiro torneio da Superliga feminina de vôlei neste domingo, às 11 horas, em Brusque (SC), com transmissão ao vivo da TV Globo, é um tira-teima dos melhores times do torneio: Brasil Telecom e Finasa/Osasco. Ambas venceram os quatro jogos que disputaram e perderam apenas dois e três sets no torneio, respectivamente. Por causa disso, o treinador Mauricio Thomas, da Brasil Telecom, considera que o fato de sua equipe jogar em casa será uma vantagem a ser explorada. "O fato de a decisão ser disputada em Brusque, com apoio da torcida, será importante. A vitória [no sábado, sobre a Rexona-Ades] serviu também para nos dar moral. O grupo sabe agora que tem condições dar vôos mais altos. Nosso time está muito concentrado e as jogadoras se ajudam a todo momento". No outro lado, o técnico do Finasa/Osasco, Luizomar de Moura, faz questão de elogiar a nova fórmula de disputa da Superliga. "Eu gostei desta nova fórmula de disputa da Superliga, já que todos os jogos são importantes e a competição ganhou mais emoção. O primeiro torneio foi bom e serviu como experiência para as jogadoras se acostumarem a esse novo formato. Será fundamental conquistarmos o primeiro torneio, pois os dois pontos podem ser um grande diferencial na nossa caminhada rumo aos playoffs", diz.