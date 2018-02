Telemig Celular/Minas é o novo líder da Superliga O Telemig Celular/Minas assumiu nesta quinta-feira a liderança da Superliga masculina de vôlei ao vencer o São Caetano/Tamoyo por 3 sets a 0 (25/23, 25/23 e 25/20). Agora, o time mineiro soma 11 vitórias e três derrotas, o mesmo desempenho do Cimed/Florianópolis, mas leva vantagem na classificação por ter vencido um set a mais no total (38 a 37). Os outros resultados da noite foram: Wizard Campinas 3 x 2 On Line (16/25, 16/25, 25/21, 25/17 e 15/13); Lupo/Náutico 3 x 2 Ulbra/Ferraz/SP (25/23, 25/22, 22/25, 18/25 e 18/16); e Bento Vôlei 3 x 1 Unisul/Nexxera (23/25, 25/21, 25/23 e 25/17).