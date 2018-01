Telemig e Banespa têm jogo decisivo Maurício x Leandro. O confronto entre os dois melhores levantadores da Superliga é o destaque da partida decisiva da série melhor-de-cinco entre Telemig/Minas e Banespa, nesta quinta-feira, às 20h30 (com SporTV), em Belo Horizonte. O confronto semifinal está empatado em 2 a 2 e quem vencer disputará o título com a Ulbra. "Com a bola na mão eles se equivalem", disse o técnico do Banespa, Mauro Grasso, dando a pista de qual será a estratégia do jogo de ambas as equipes. Para a bola chegar nas mãos do levantador, o passe tem de ser o mais perfeito possível. Minar este fundamento, com um saque forçado, significa metade do caminho percorrido. "Esse é o vôlei moderno. Quem não saca forte, viagem, tem menos chance de jogar em qualquer equipe", declarou Montanaro, gerente de vôlei do Banespa. "No nosso time não existe a obrigatoriedade de sacar viagem, mas todos sacam." A Ulbra, que eliminou da decisão a Unisul, atual vice-campeã, em quatro jogos, é a equipe que mais se beneficia do saque forçado. Lidera o ranking por equipes da Confederação Brasileira (CBV) com 6,61% de eficiência e tem Anderson Rodrigues, como o destaque nos números individuais: é o primeiro colocado com 11,75%. No Banespa, o dono do melhor saque é o ponteiro Dirceu (9,40%), o terceiro nas estatísticas. Giba, do Minas, é o sexto (8,33%). O time paulista é o quinto no fundamento (5,02%) e o Minas, o sexto (4,78%). O time de Maurício, melhor levantador do torneio (58,53%), está invicto nos jogos disputados em Belo Horizonte (15 vitórias). Perdeu apenas dois jogos, no ginásio do Banespa, nesta série. Leandro é o vice-líder no fundamento (56,03%). Feminino - O terceiro jogo da série melhor-de-cinco da final feminina entre Vasco e Flamengo será no sábado, às 15 horas, no ginásio de Caio Martins, em Niterói. O Vasco venceu o rival na noite de terça-feira por 3 a 0 (25/20, 30/28 e 25/22) e empatou o playoff.