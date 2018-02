Telemig e Ulbra se enfrentam pelas semifinais da Superliga Telemig Celular/Minas e Ulbra voltam a se enfrentar neste sábado, às 13 horas, pela segunda partida das semifinais da Superliga masculina de vôlei, com transmissão ao vivo pelo canal pago SporTV. O jogo será na Arena Telemig, em Belo Horizonte. O Minas aposta em seu ataque, com a força do oposto Samuel - líder do ranking no ataque da competição -, para ficar a uma vitória da decisão. As equipes lutam pelo quarto título da competição. Depois de ser o maior pontuador da primeira partida das semifinais, com 14 acertos, Samuel disse que espera continuar com um bom aproveitamento. ?Venho trabalhando para poder ajudar minha equipe. Além de mim, o bom aproveitamento ofensivo de todo o Minas deve ser lembrado. Meus companheiros e eu recebemos a mesma quantidade de bolas e, em na maioria das vezes, estamos conseguindo converter isso em pontos?, afirmou o jogador. Pela Superliga Feminina, Rexona/Ades e Finasa/Osasco enfrentam-se no domingo, às 12h30, na abertura da decisão, em melhor-de-cinco. A partida será em Osasco. O time de Bernardinho tem a melhor campanha na competição.