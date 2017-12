Telemig e Ulbra vencem na Superliga O Telemig/Minas e a Ulbra (RS) continuam sem perder na segunda fase classificatória da Superliga Masculina de Vôlei. Nesta quarta-feira à noite, em jogos válidos pela quinta rodada, os mineiros superaram a Uneb por 3 sets a 0 (25/23, 25/21 e 25/23), em 1h08, no ginásio Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte (MG). Já os gaúchos derrotaram a Intelbras/São José também por 3 a 0 (25/20, 25/15 e 25/22), em 1h11, no ginásio C.E Canoas, em Canoas (RS). O próximo jogo da Ulbra na Superliga será no domingo contra o Shop. ABC/Santo André, às 16h, em Santo André. Já a Intelbras/São José joga em casa, nesta sexta-feira, às 18h30, contra a Unisul.