Telemig em vantagem nas estatísticas Melhor time masculino de vôlei nos últimos anos, Telemig/Minas pode garantir sábado o tricampeonato da Superliga. Para isso, precisa vencer o Banespa e fechar a série melhor-de-três em 2 a 0. A partida será realizada às 19h, em Belo Horizonte, com transmissão da SporTV. Apesar de as duas equipes contarem com o segundo e terceiro melhores atacantes da competição, Dante (do Minas) e Giovane (do Banespa), respectivamente, o ponta do Telemig acredita que a partida será definida em outro fundamento. "Acho que quem sacar melhor leva. É uma partida equilibrada até nesse fundamento", afirma Dante. Apesar do favoritismo de sua equipe, Dante acredita que a partida será equilibrada: "Estamos querendo encerrar a séria de uma vez, sem precisar do terceiro jogo, mas o Banespa é um time com grande volume de jogo e vai ser bastante complicado." Nas estatísticas, o Telemig leva vantagem no fundamento saque: é o primeiro, enquanto o Banespa ocupa a sétima colocação. O time comandado por Alberto Castanheira, o Cebola, também lidera no bloqueio, levantamento e recepção. Os paulistas estão na frente dos mineiros na defesa - estão em sexto, e o Minas é o sétimo. Mauro Grasso, técnico do Banespa, admite que sua equipe errou demais na primeira partida, em que o time vencia por 2 sets a 0 e permitiu a virada de 3 a 2 dos mineiros. "Não tinha me dado conta de como meus jogadores erraram. Foi um jogo feio, até mesmo porque o Minas errou bastante. A média de pontos de erros deles é de 12, 13 pontos, mas deram 23 pontos para a gente. Nós, que em média damos 15, 16 pontos em erros, nessa partida demos 46 pontos para o Telemig. Isso não pode acontecer", desabafou Grasso. Além dos números, o Minas tem como aliado o local da partida: o ginásio do Mineirinho, onde já treinam desde segunda-feira. "Lá é mesmo bem grande. Ainda bem que levamos vantagem nisso. Vamos nos habituar nesses dias", disse Dante. "Só Deus sabe se em três dias todos se acostumam com o tamanho do Mineirinho", concluiu Grasso, que viaja na manhã desta quinta-feira com a equipe do Banespa para Belo Horizonte.