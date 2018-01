Telemig fica mais perto do título Na segunda partida da série melhor de cinco que definirá o campeão da Superliga Masculina de Vôlei, o Telemig Celular/Minas venceu o Ulbra por 3 sets a 1 (22-25, 25-19, 25-22 e 25-22) nesta quinta-feira à noite, no ginásio Pio 12, em Belo Horizonte. Com este resultado, o time mineiro lidera o playoff por 2 a 0 e, para chegar ao título, precisa vencer a terceira partida, no sábado.