Telemig ganha da Unisul e segue invicto na Superliga O Telemig Celular/Minas segue imbatível na Superliga masculina de vôlei. A equipe mineira conquistou a 12.ª vitória consecutiva na competição ao derrotar na noite desta quinta-feira o Unisul/Nexxera por 3 sets a 1, com parciais de 21/25, 30/28, 25/21 e 25/22, em casa. Com o resultado, a equipe comandada pelo treinador Mauro Grasso segue invicta e na liderança do Nacional com 24 pontos, mesma pontuação que o Cimed, que bateu o Sada/Betim também por 3 a 1 (22/25, 25/19, 28/26 e 25/20). O Minas está na frente na tabela por causa dos critérios de desempate. Os líderes invictos se enfrentam no próximo sábado, em Belo Horizonte. O destaque da partida foi o meio-de-rede Jardel, do Minas, que fez 12 pontos. O maior pontuador do jogo, no entanto, foi o meio Henrique, da equipe gaúcha, que conseguiu 16 acertos. ?O confronto foi excelente para nos dar uma noção da consistência da equipe e nos preparar melhor para o confronto contra o Cimed. Saímos de um primeiro set perdendo, mas conseguimos subir de produção e conquistar a vitória, e isso foi muito importante. Acho que o próximo confronto será ainda mais difícil, mas vamos entrar com mais confiança depois do resultado de hoje (quinta)?, comentou o técnico Mauro Grasso. Em outro jogo da rodada, a Ulbra/Uptime derrotou o São Caetano/Tamoyo por 3 sets a 0, parciais de 25/14, 25/19 e 26/24, e assumiu a terceira colocação na Superliga. O confronto foi realizado no Ginásio Celso Morback, em São Leopoldo (RS). O destaque foi o ponta Rafa, que anotou 17 pontos para os donos da casa. SUPERLIGA MASCULINA DE VÔLEI Primeira fase - 13.ª rodada Teleming Celular/Minas 3 x 1 Unisul/Nexxera Sada/Betim 1 x 3 Cimed Ulbra/Uptime 3 x 0 São Caetano/Tamoyo Online/São Leopoldo 2 x 3 Ingá/Alvares Bento Vôlei 3 x 2 Vôlei Futuro Fátima UCS 3 x 2 Lupo/Náutico Barão Blumenau 3 x 1 Santander/Banespa