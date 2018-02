Telemig/Minas e Cimed: melhor ataque versus melhor defesa

A decisão do primeiro torneio da Superliga masculina de vôlei entre Telemig Celular/Minas e Cimed, no sábado, às 20h30 (com SporTV), terá como destaque o duelo tático entre a força ofensiva do time catarinense e a defesa mineira. É graças a estes fatores que os dois times, por sinal, estão invictos na competição. O Minas, os principais jogadores são Rodrigo, terceiro melhor no ataque (37,01% de eficiência) e Alberto, o melhor bloqueador da competição (32,79% de aproveitamento). No lado do Cimed, se destacam Thiago, segundo melhor atacante do torneio (38,1%) e terceiro melhor defensor (31,43%), Eder e Henrique, os dois primeiros no saque, respectivamente (12,31% e 11,83%), Bruninho Rezende, melhor levantador da competição (44,57%), e Mario, melhor na recepção, com 63,78% de eficiência. Para o técnico do Cimed, Marcos Pacheco, a final não tem favorito justamente pela presença dos jogadores dos dois times nestes índices. "Os detalhes decidirão o campeão do primeiro torneio. As duas equipes têm o mesmo nível técnico. Independentemente do local do jogo, não existe favorito", afirma o treinador. A campanha das duas equipes é irretocável: o Telemig Celular/Minas foi o campeão do Grupo A com sete vitórias em sete jogos (100% de aproveitamento), vencendo 21 sets e perdendo apenas quatro. Já o Cimed venceu o grupo B com seis vitórias em seis jogos (também 100% de aproveitamento), com 18 sets vencidos e apenas quatro perdidos. O segundo torneio da primeira fase terá usa primeira rodada no dia 3 de janeiro, quando todas as 15 equipes voltarão à quadra. O vencedor da final deste sábado estará classificado para a fase decisiva da competição.