Telemig/Minas vence mais uma na Superliga masculina

O atual campeão da Superliga masculina de vôlei, o Telemig Celular/Minas, não tomou conhecimento do São Caetano por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/21 e 25/13, neste domingo, chegando à terceira vitória consecutiva na competição. O resultado animou o técnico da equipe, Mauro Grasso. Mesmo assim, o treinador não gostou de alguns momentos de desconcentração dos jogadores. "No segundo set, cometemos um erro que toda equipe comete: displicência e acomodação. Isso não podia continuar na terceira parcial. Por isso, pedi para os jogadores entrarem motivados para a concentração não cair. Isso é o diferencial dos momentos decisivos." O destaque da partida foi o oposto Rivaldo, do Telemig Celular/Minas, com 14 acertos, enquanto o aposto Israel foi o destaque do São Caetano, com oito pontos anotados.