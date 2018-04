Thaisa vai operar os dois joelhos e ficará fora da temporada da seleção

"Estou sofrendo com dores no joelho há duas temporadas. Tem sido uma luta diária com muita fisioterapia para que consiga jogar e até fiquei de fora de algumas partidas no Molico na seleção. Conversando com os profissionais do clube e com o médico da seleção, todos acharam que era o momento ideal para cuidar disso porque é um ano que antecede a Olimpíada e tenho condições de me recuperar bem", explica Thaisa.

De acordo com Tiago Ferreira, médico do time de Osasco, Thaisa deve voltar às quadras para o início da Superliga Feminina, em outubro. "A cirurgia será realizada para solucionar um problema no tendão patelar nos dois joelhos e que vem progredindo bastante, por isso, optamos para realizar esse procedimento. Ela já inicia sessões de fisioterapia logo após a cirurgia e a previsão de retorno aos treinos é entre setembro e outubro."

Classificado para a Olimpíada como país-sede, o Brasil foi proibido pela FIVB de disputar a Copa do Mundo, no fim de agosto, no Japão, sob a alegação de que o evento é pré-olímpico. Assim, os principais compromissos da temporada para a seleção são o Grand Prix, de 3 a 26 de julho, e os Jogos Pan-Americanos, de 10 a 26. Como as competições são concomitantes, o técnico José Roberto Guimarães vai dividir o grupo em dois.