Tiffany faz 39 pontos e quebra recorde na Superliga feminina de vôlei

Tiffany Abreu fez sua melhor partida na Superliga feminina de vôlei nesta terça-feira ao marcar 39 pontos na derrota do Vôlei Bauru sobre o líder Dentil Praia Clube por 3 sets a 2, parciais de 20/25, 14/25, 25/17, 25/18 e 13/15. Ela teve um desempenho incrível justamente diante do melhor time do campeonato até agora, que está invicto.

O Dentil Praia Clube acumula 17 vitórias seguidas na Superliga e já sabia que poderia enfrentar Tiffany em grande fase no ginásio Panela de Pressão, em Bauru. Com o bom desempenho, a atleta chegou a 160 pontos na competição em 30 sets disputados. Mais do que isso, superou a marca de Tandara (37 pontos) como recordista de pontos na Superliga em uma única partida.

A jogadora chamou a atenção no vôlei mundial por ser a primeira atleta trans a disputar a Superliga. Ela foi contratada pelo clube assim que a FIVB (Federação Internacional de Voleibol) e a CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) deram aval a partir de premissas criadas pelo COI (Comitê Olímpico Internacional).

A partir da presença de Tiffany, um grande debate se iniciou no esporte sobre a presença de atletas transexuais nascidos homens nos esportes para mulheres. A polêmica deve se estender mais um tempo, pois o COI pretende discutir o tema novamente após os Jogos Olímpico de Inverno, que serão disputados em fevereiro.