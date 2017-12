Time de Bernardinho encara Iugoslávia A campeã olímpica Iugoslávia, com o time incompleto, será a adversária do Brasil, neste sábado, no Torneio Sei Nazioni de vôlei, na Itália. O time de Bernardinho venceu os Estados Unidos, a Rússia e a Itália na competição. O técnico promete mudanças no grupo: o atacante Gílson, que atua no Japão, deve entrar no lugar de Anderson.