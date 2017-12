Time de Bernardinho encara os russos A seleção masculina iniciou a temporada com vitória. Após derrotar a seleção dos Estados Unidos por 3 sets a 0, no Torneio Sei Nazioni, na Itália, terá nesta quarta-feira um forte adversário, a Rússia, às 13 horas (de Brasília), em San Benedetto del Tronto. No último confronto entre as seleções, pela semifinal da Liga Mundial, a equipe de Bernardo Rezende venceu por 3 sets a 2, assegurando vaga na final (foi campeã contra a Itália). ?A Rússia, com certeza, vai exigir mais do nosso grupo?, diz o técnico, que terá Marcelinho, Anderson, Nalbert, Giba, André Heller e Gustavo e o líbero Escadinha.