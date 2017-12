Time de Bernardinho perde da Itália A seleção brasileira masculina perdeu hoje da Itália por 3 a 1 (25/19, 21/25, 30/28 e 25/21), na segunda rodada do Troféu Consorzio Metano di Vallecamonica, em Ponte di Legno, na Itália. Amanhã, em Borno, o Brasil enfrenta a Eslováquia. Foi a segunda derrota da equipe sob o comando do técnico Bernardinho. No torneio de estréia, a Liga Mundial, o Brasil perdeu dos Estados Unidos mas sagrou-se campeão. O Troféu Consorzio Metano di Vallecamonica serve de preparação para o Sul-Americano da Colômbia, entre os dias 6 e 9.