Time de Bernardinho vence amistoso A seleção brasileira masculina de vôlei volta à quadra nesta segunda-feira, em Guarulhos, às 20h30, para o segundo jogo contra o Japão, na série de amistosos que prepara a equipe para o Mundial da Argentina, a partir de sábado. No jogo deste domingo, o Brasil venceu o Japão por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/22 e 25/16, em 1h10 de jogo. O técnico Bernardinho pôde contar com o atacante Giba, que voltou bem depois de ficar internado para recuperar-se de uma inflamação na coxa esquerda. Mas o Brasil teve um pequeno problema durante a partida. "O Henrique sentiu o tendão de Aquiles do pé direito", revelou Bernardinho. Mas o próprio jogador garantiu que tudo não passou de um susto: "Não foi nada grave. Já estou bem". Em dois amistosos contra a França, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, o Brasil venceu o primeiro, sexta-feira, por 3 a 1, e perdeu o segundo, sábado, por 3 sets a 2 (25/20, 17/25, 24/26, 25/22 e 15/13).