Time gaúcho ganha fácil na volta da Superliga Masculina

O ano já mudou, mas a oitava rodada da Superliga Masculina de vôlei só terminou nesta terça-feira. Depois de cinco partidas em dezembro, a rodada foi encerrada com a vitória do Fátima/Medquímica/UCS (RS) sobre o Álvares/Vitória (ES) por 3 sets a 0 - com parciais de 25/20, 25/17 e 25/20, em 1 hora e 28 minutos, em Caxias do Sul.

O oposto Rodrigo Ceola, da equipe gaúcha, foi o destaque da partida. Ele foi o maior pontuador do confronto com 12 acertos - 11 de ataque e um de saque.

Na próxima rodada, já nesta quinta, o time gaúcho enfrentará a Cimed/Malwee (SC), em Florianópolis, enquanto a equipe capixaba receberá o Brasil Vôlei Clube (SP).