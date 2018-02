Torcedor morre durante confronto em jogo de vôlei na Grécia Um torcedor de 25 anos morreu, nesta quinta-feira, durante confronto entre as torcidas de Panathinaikos e Olympiakos pouco antes da partida entre as duas equipes, pelas semifinais da Copa da Grécia de vôlei feminino. O incidente, no qual outras cinco pessoas ficaram feridas, ocorreu nos arredores do Estádio de Peania (próximo a Atenas), perto da capital grega, quando torcedores dos dois clubes brigaram com correntes, facas e pedaços de pau. A Polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar os brigões e prendeu 18 pessoas. A confusão também deixou carros e lojas destruídas próximos ao estádio. A rivalidade das torcidas não é apenas no vôlei, já que ambos os clubes estão entre os principais do futebol grego.