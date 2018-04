Três duplas brasileiras avançam às oitavas no masculino

Três das cinco duplas brasileiras que disputam a chave masculina da etapa de Aland, na Finlândia, do Circuito Mundial de vôlei de praia, garantiram nesta quinta-feira classificação para as oitavas de final do torneio. Invictos, Harley e Alison, Bruno e Maciel e Ricardo e Pedro Solberg venceram os dois jogos do dia, enquanto Marcio Araújo e Fábio Luiz e Benjamin e Franco, derrotados na segunda rodada, têm de se recuperar na repescagem.

Harley e Alison, campeões das etapas na China e Polônia, estrearam com uma vitória tranquila sobre os alemães Grotowski e Weaver por 2 sets a 0 (21/11 e 21/12). Na segunda rodada, os brasileiros superaram os franceses Andy Ces e Kevin Cês por 2 a 0 (27/25 e 21/14).

Ricardo e Pedro Solberg também não tiveram problemas na estreia. A dupla venceu os poloneses Kadziola e Szalankiewicz por 2 sets 0 (21/15 e 21/16) e na sequência passaram pelos medalhistas de prata na Olimpíada de Pequim Márcio Araujo e Fábio Luiz, novamente por 2 a 0 (21/15 e 24/22).

A outra dupla brasileira ainda invicta na Finlândia, Bruno e Maciel, derrotou na estreia os russos Prokopiev e Bogatov por 2 sets a 0 (21/19 e 21/9). Na segunda rodada, eles superaram os brasileiros Benjamin e Franco, também por 2 a 0 (21/17 e 21/9).

Na sexta-feira, Ricardo e Pedro Solberg enfrentam Kais e Vesik, da Estônia, pelas oitavas de final, e Harley e Alison fazem o duelo brasileiro contra Bruno e Maciel. Pela repescagem, Benjamin e Franco iniciam o dia com um confronto contra os poloneses Fijalek e Prudel, e Marcio Araújo e Fábio Luiz encaram os britânicos Grotowski e Weaver.