Três duplas brasileiras estão invictas em Barcelona

Três das cinco duplas brasileiras que disputam a chave principal da etapa de Barcelona do Circuito Mundial de vôlei de praia feminino conseguiram se manter invictas no primeiro dia de competição. Juliana e Larissa, Talita e Maria Elisa e Maria Clara e Carol venceram os dois jogos do dia e já estão classificadas para as oitavas de final. Ana Paula e Shelda e Ângela e Vivian, derrotadas na segunda rodada, agora precisam de cinco vitórias na repescagem para chegar às semifinais.

As líderes do ranking mundial Juliana e Larissa estrearam com um vitória tranquila sobre as checas Nakladalova e Hermannova por 2 sets a 0 (21/5 e 21/10). Na segunda rodada, as brasileiras também não tiveram problemas para fazer 2 sets a 0 (24/22 e 21/15) sobre as checas Klapalova e Petrova.

Talita e Maria Elisa, as únicas que ainda podem tirar o título do Circuito Mundial de Juliana e Larissa, passaram pelas espanholas Fernandez e Pol Borrás com uma vitória por 2 sets a 0 (21/14 e 21/12). Na sequência, elas superaram as alemãs Holtwick e Semmler, novamente por 2 sets a 0 (21/16 e 21/13).

Já as irmãs Maria Clara e Carol tiveram maiores dificuldades para avançar às oitavas de final. Na primeira rodada, elas sofreram para vencer as finlandesas Emilia e Erika Nystrom por 2 sets a 1 (21/16, 19/21 e 15/11). Mais tarde, elas derrotaram Ana Paula e Shelda, que haviam superado as espanholas Campisi e Ribera na estreia por 2 sets a 0 (21/11 e 21/12). O confronto brasileiro terminou com vitória de Maria Clara e Carol por 2 sets a 0 (21/16 e 21/19).

A outra dupla brasileira derrotada na segunda fase da etapa de Barcelona foi Ângela e Vivian, superadas pelas norte-americanas Akers e Turner por 2 sets a 1 (21/17, 19/21 e 15/13). A derrota veio após uma vitória na estreia sobre as ucranianas Baburina e Osheyko por 2 sets a 0 (21/12 e 21/17).