Três duplas femininas do Brasil avançam em etapa holandesa

O Brasil manteve nesta quinta-feira o bom desempenho na etapa holandesa do Circuito Mundial de vôlei de praia, disputada em Haia. Das cinco duplas brasileiras na competição, três seguem com 100% de aproveitamento e já estão nas quartas de final do torneio: Juliana e Larissa, Talita e Maria Elisa e Renata e Val. Já a dupla Ângela e Vivian sofreu uma derrota, mas segue viva na repescagem.

Pelas oitavas de final, Juliana e Larissa derrotaram nesta quinta as holandesas Remmers e Stiekema por 2 sets 0 (21/14 e 21/12). Talita e Marisa Elisa passaram pela norueguesas Nila e Ingrid, que desistiram do confronto por problemas de contusão. E Renata e Val superaram as checas Novakova e Hajeckova por 2 a 0 (22/20 e 21/16). A dupla formada pelas brasileiras Ângela e Vivian foi derrotada pelas gregas Arvaniti e Tsiartsiani por 2 sets a 0 (21/19 e 21/12), e agora terão de vencer mais dois jogos na sexta-feira para chegar às semifinais.

A baixa do dia foi a eliminação de Neide e Bárbara Seixas, superadas pelas checas Klapalova e Petrova por 2 sets a 0 (21/18 e 21/11). Na sexta, Talita e Maria Elisa enfrentam as gregas Arvaniti e Tsiartsiani pelas quartas de final, e Juliana e Larissa fazem um confronto brasileiro contra Renata e Val.