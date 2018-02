Ulbra bate o Banespa pela Superliga masculina de vôlei A Ulbra/Uptime conquistou na noite desta terça-feira uma importante vitória sobre o Santander/Banespa/São Bernardo pela Superliga masculina de vôlei. Jogando fora de casa, o time gaúcho fechou a partida em 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/21, 21/25 e 25/20. Com o resultado, a equipe de Canoas chegou aos 17 pontos, um a menos que a atual campeã Cimed e o Telemig Celular/Minas, que dividem a liderança e seguem invictos após nove jogos. O Banespa conheceu sua terceira derrota consecutiva e permanece na sétima posição, com 15 pontos.