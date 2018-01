Ulbra e Cimed saem na frente nas quartas da Superliga O Telemig Celular/Minas, dono da melhor campanha da primeira fase da Superliga masculina de vôlei, tropeçou na abertura dos playoffs. Neste sábado, a equipe mineira foi a Canoas e perdeu para a Ulbra/Ferraz/São Paulo por 3 sets a 0, com parciais de 30/28, 25/20 e 25/19. Os dois times voltam a se enfrentar na quinta-feira, em Belo Horizonte. Uma vitória dá à Ulbra a vaga nas semifinais da Superliga. Já a equipe da Cimed começou com o pé direito nas quartas. O time do técnico Renan Dal Zotto venceu o Wizard/Campinas por 3 sets a 1, parciais de 16/25, 25/20, 25/21 e 25/19. A próxima partida está marcada para quinta-feira, às 20h. Se a Cimed vencer diante dos seus torcedores, no ginásio Capoeirão, em Florianópolis, passará às semifinais. Se o Wizard/Campinas ganhar, levará a decisão para o terceiro confronto, previsto para ser realizado no próximo sábado, às 20h, novamente no ginásio Capoeirão. Feminino - O Rexona/Ades, comandado pelo técnico Bernardinho, derrotou o derrotou o Flamengo por 3 sets a 0, com parciais de 25/11, 25/14 e 25/16, na tarde deste sábado, no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro, pela primeira partida das quartas-de-final da Superliga Feminina. Com o resultado, as atuais vice-campeãs saem na frente da série melhor-de-três. O próximo confronto vai acontecer na quinta-feira, na cidade de Campos. Caso o Flamengo vença, a partida decisiva está marcada para o dia 18, novamente no Rio de Janeiro.