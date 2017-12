Ulbra e Suzano decidem GP de Vôlei A gaúcha Ulbra e a Ecus/Suzano decidem o título do Grand Prix Brasil Masculino de Vôlei neste sábado, às 20 horas, no Ginásio Carlos Alberto Campos, em Florianópolis (SC). A Ulbra, do técnico Jorgge Schmidt, terá Marcelinho, Renato Felizardo, Xanxa, Marcelo Patel, Manius e Schwanke. O Suzano, que perdeu uma única partida durante o GP, justamente para a Ulbra, ainda não tem a equipe definida pelo técnico Ricardo Navajas.