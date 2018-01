Ulbra e Telemig disputam final no Sul Ulbra e Telemig/Minas iniciam neste sábado, às 20h30 (Sportv), em Canoas, a série melhor-de-cinco partidas da final da Superliga masculina de Vôlei. O Minas venceu o Banespa por 3 a 1 (19/25, 28/26, 25/23 e 25/15), na quinta-feira, e fechou o playoff semifinal em 3 jogos a 2. A Ulbra derrotou a Unisul em quatro partidas. Banespa e Unisul disputam o terceiro lugar no mesmo horário, em Florianópolis. O Minas é o atual campeão e a Ulbra, vencedora nas temporadas 1997/1998 e 1998/1999. O playoff final marca o confronto entre os líderes nas estatísticas. Anderson Rodrigues (Ulbra) é o maior pontuador e melhor sacador. André (Minas), o melhor atacante. Henrique (Minas) lidera os números do bloqueio. Jeff (Ulbra) é dono da melhor defesa. Maurício (Minas) é o primeiro no ranking de levantamento. E Ezinho (Minas) tem a melhor recepção. Pelo feminino, Vasco e Flamengo jogam neste sábado às 15 horas, no Maracanãzinho. O playoff final está empatado em 1 a 1.