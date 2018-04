Ulbra estréia nesta 3ª na Superliga A mudança do regulamento da Superliga ? cada uma das fases de classificação será decisiva na definição dos semifinalistas ? acaba com o jogador ?que entra em quadra meia bomba?, como define o técnico Jorge Schmidt, da forte Ulbra, time que estréia na competição nesta terça-feira, contra o Bunge/Barão, às 20 horas, em Blumenau (SC). ?O Suzano foi campeão do Grand Prix, praticamente invicto, e perdeu para o Minas na estréia?, observou Jorginho. ?A concentração, que já era importantíssima, passou a ser fundamental.? Na Superliga feminina, o Rexona joga pela segunda rodada também nesta terça-feira, às 20h30, contra Campos, no Rio (com transmissão da SporTV).