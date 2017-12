Ulbra estréia no returno da Superliga A Ulbra, que perdeu a final do primeiro turno da Superliga Masculina de Vôlei para a Telemig/Minas, faz sua estréia no returno nesta quinta-feira, jogando em casa, às 20h30, contra o Shopping ABC/Santo André. Na primeira fase, o time do ABC terminou em oitavo lugar na classificação geral e em quarto no grupo B, com 17 pontos em 12 jogos ? cinco vitórias e sete derrotas. Por sua vez, a Ulbra acabou a fase em primeiro na mesma chave e em terceiro no geral, com 21 pontos em 12 jogos ? nove vitórias e três derrotas. A rodada será completada com mais quatro partidas: Unisul x Intelbrás/São José, Palmeiras/Guarulhos x Bunge/Barão, Bento Gonçalves x Ecus/Suzano e Telemig/Minas x Lupo/Náutico/Araraqura (às 20h30, com transmissão da SporTV).