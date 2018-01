Ulbra vence em noite de recorde Num jogo em que foi batido o recorde brasileiro de público em jogos entre clubes - 23.535 pagantes, - a equipe do Ulbra, de Canoas, voltou a ter chances de conquistar o título brasileiro da Superliga masculina, ao vencer o Telemig/Minas por 3 sets a 1 (25/22, 25/22, 32/34 e 25/23 ), no ginásio do Mineirinho. O resultado impediu que o time mineiro comemorasse o bicampeonato neste sábado. O Telemig lidera a série melhor de cinco, agora por 2 a 1. Com a vitória da Ulbra, o quarto jogo do playoff será no ginásio Tesourinha, em Porto Alegre, na quinta-feira da semana que vem. Se os gaúchos vencerem, haverá a quinta partida, no sábado, novamente em Belo Horizonte.