Ulbra vence o clássico diante da Unisul

Como esperado, Ulbra e Unisul fizeram o clássico da rodada da Superliga masculina de vôlei, com a vitória da Ulbra por 3 sets a 2, com parciais de 19/25, 25/19, 17/25, 25/19 e 17/15, em 2h13 de jogo, no ginásio Ser Tigre, em Joinville (SC). A partida foi válida pela terceira rodada do grupo B da primeira fase. Esta foi a primeira vitória do time gaúcho - dirigido por Percy Oncken, campeão mundial à frente da seleção brasileira juvenil masculina - na competição. O oposto Kaio, da Ulbra/UPtime/Suzano, entrou no segundo set e no terceiro e, a partir daí, não saiu mais da equipe e foi um dos responsáveis pela vitória do time gaúcho. Com 17 pontos marcados, o atacante foi o maior pontuador da equipe de Canoas (RS). Além disso, foi apontado como o melhor em quadra e recebeu o Troféu VivaVôlei. Apesar de derrota, a Tigre/Unisul/Joinville teve o maior pontuador do confronto. Foi o oposto Leozão, que marcou 22 vezes - 18 no ataque, três bloqueio e um no saque. Após o emocionante e equilibrado confronto, o técnico Percy Oncken, da Ulbra/UPtime/Suzano, elogiou a postura da equipe e um jogador em especial. "Sabíamos que teríamos dificuldades devido à experiência do time adversário. Mas chegamos à vitória. O oposto Kaio foi muito bem. Substituiu o Xanxa de forma eficiente e teve uma excelente atuação. É um atleta jovem (21 anos) com muito potencial. É uma das nossas apostas para esta Superliga", destaca o treinador. Do outro lado, o técnico da Tigre/Unisul/Joinville, Giovane Gavio - bicampeão olímpico como jogador -, lamentou os altos e baixos. "Começamos bem a partida. Mas contra equipes fortes, como a Ulbra/UPtime/Suzano, não podemos deixar o rendimento cair durante o jogo. Temos de impor nosso ritmo o tempo todo, ainda mais quando jogarmos em casa. Apesar da derrota, não estou insatisfeito. Estamos no caminho certo", diz Giovane. As duas equipes voltarão a jogar na próxima quinta-feira (13.12), diante de suas torcidas. A Tigre/Unisul/Joinville enfrentará o Bento Vôlei (RS), às 19h30, no ginásio Ser Tigre, em Joinville (SC). A Ulbra/UPtime/Suzano receberá a Uniamérica-Foz do Iguaçu (PR), a partir das 20h, no ginásio da Ulbra, em Canoas (RS). (com CBV) Resultados da rodada: Vôlei Futuro 1 x 3 Sada Betim São Bernardo 3 x 0 Álvares Vitória Santo André 3 x 2 Universo/Uptime Purity/Cesumar 3 x 1 UCS Foz do Iguaçu 0 x 3 Bento Vôlei