Unilever derrota Praia Clube e segue 100% na Superliga

Invicto na Superliga feminina de vôlei, o Unilever faturou mais uma vitória nesta quarta-feira. A equipe do técnico Bernardinho derrotou o Praia Clube/Banana Boat, no Maracanãzinho, por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/15 e 25/16.

O jogo faz parte de uma campanha que arrecada água potável para os desabrigados do Haiti, atingido por um forte terremoto na semana passada. Os organizadores esperam arrecadar 3 mil garrafas (cerca de 4,5 mil litros) - os 2 mil torcedores que compareceram ao ginásio desembolsaram R$ 1,00 e mais duas garrafas de água mineral. A próxima partida do Unilever, na sexta-feira, contra o Vôlei Futuro, também integrará a campanha.

Com a vitória desta quarta, a equipe carioca segue como uma das favoritas ao título. O Unilever, que busca o hexacampeonato, perdeu apenas um set na competição. Somente o Sollys/Osasco também segue com 100% de aproveitamento na Superliga.

No entanto, o resultado positivo desta quarta não agradou ao técnico Bernardinho. "Nosso compromisso é com a evolução e a excelência, mas o time hoje começou apático, errou muito no primeiro set, errou o jogo todo. O time esteve aquém do que pode, mesmo vencendo o segundo e terceiro sets com boa vantagem", destacou.

O Unilever entrou em quadra com a meio-de-rede Carol Gattaz, que corre o risco de voltar a desfalcar a equipe nos próximos jogos. Ela sentiu dores no pé esquerdo, após passar quatro meses se recuperando de uma fascite plantar. "Vou conversar com a equipe médica, mas não quero ficar fora do time", avisou a jogadora, que não conteve as lágrimas.