Unilever derrota São José e segue invicta na Superliga

A Unilever segue com campanha impecável na Superliga feminina. Neste domingo, a equipe do técnico Bernardinho superou com facilidade o Pauta/São José por 3 sets a 0, parciais de 25/15, 25/21 e 25/15, em 1 hora e 14 minutos de partida, em São José.

Com o resultado, a Unilever chegou à décima vitória e manteve a invencibilidade na competição. Mas apesar do bom desempenho, o técnico Bernardinho criticou a falta de concentração da equipe.

"São José é uma equipe ainda em formação, mas muito aguerrida. Vai ser bom para desenvolver o vôlei em Santa Catarina. No balanço desses dois jogos no Sul, a Unilever mostrou que precisa se concentrar muito mais", avaliou o treinador.

Ainda neste domingo, a Cativa/Oppnus superou o Macaé Sports, em Brusque, também por 3 a 0 (25/23, 25/22 e 25/21). A ponteira Verônica foi o grande destaque da equipe vencedora, com 17 pontos.