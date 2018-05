Unilever e Osasco se mantêm invictos na Superliga

Os finalistas da última edição da Superliga feminina mantiveram nesta terça-feira a invencibilidade na competição. Enquanto o atual campeão Unilever arrasou o Macaé Sports, mesmo fora de casa, o Sollys/Osasco encontrou dificuldades para bater o Pinheiros/Mackenzie dentro de seu próprio ginásio, provocando a primeira derrota do adversário.

Em Macaé, a equipe do Rio de Janeiro venceu fácil o rival. Com tranquilidade, o Unilever chegou à quarta vitória ganhando por 3 sets a 0 (25/14, 26/24 e 25/14). Já Osasco e Pinheiros, que faziam o quinto jogo pela Superliga, protagonizaram uma partida equilibrada. No fim, o atual vice-campeão venceu por 3 sets a 2 (32/30, 23/25, 25/19, 21/25 e 15/12).

A outra equipe a se manter invicta no torneio foi o São Caetano/Blausiegel. No duelo entre times do ABC paulista, o São Caetano recebeu o Santo André e venceu por 3 sets a 1 (25/18, 21/25, 25/10 e 25/13), somando sua quarta vitória. Também brigando entre os líderes, o Usiminas/Minas ganhou do Mackenzie/Newton Paiva por 3 a 2 (25/22, 22/25, 21/25, 25/19 e 15/5).

Completando a quinta rodada da Superliga feminina, o Vôlei Futuro derrotou o Praia Clube/Banana Boat por 3 sets a 2 (30/28, 18/25, 26/24, 19/25 e 15/10), enquanto o Cativa/Opnnus superou o Pauta/São José por 3 a 1 (25/18, 25/19, 24/26 e 25/20).