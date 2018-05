Unilever e Osasco vencem segunda pela Superliga feminina

As equipes finalistas das últimas cinco edições da Superliga feminina de vôlei conquistaram neste sábado a sua segunda vitória pela competição. O Unilever, tetracampeão seguido, recebeu o Usiminas/Minas no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio, e venceu por 3 sets a 1 (26/24, 25/19, 23/25 e 25/19). Já o Sollys/Osasco foi a Pomerode e derrotou o Cativa/Opnnus também por 3 a 1 (25/22, 19/25, 25/20 e 25/12).

Além de Unilever e Osasco, outras duas equipes também mantiveram o 100% de aproveitamento na Superliga. Em Uberlândia, o Blausiegel/São Caetano superou o Praia Clube/Banana Boat com facilidade, por 3 sets a 0 (25/20, 25/22 e 25/23). Outro time a vencer fora de casa foi o Pinheiros/Mackenzie, que derrotou o catarinense Pauta/São José também por 3 a 0 (25/17, 25/22 e 25/23).

Completando a segunda rodada da Superliga neste sábado, o Vôlei Futuro conquistou sua primeira vitória diante do São Bernardo, vencendo por 3 sets a 0 (25/18, 25/20 e 25/23). O Mackenzie/Newton Paiva também se recuperou de derrota na estreia ao bater o Macaé Sports, fora de casa, por 3 a 0 (25/17, 25/13 e 25/16).