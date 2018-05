Unilever ganha e segue com 100% na Superliga Feminina

A quinta rodada da Superliga feminina de vôlei - a última antes das paradas para as festas de Natal e Ano Novo - começou nesta terça-feira com uma partida. No duelo entre equipes cariocas, na cidade de Macaé, o Unilever derrotou o Macaé Sports por 3 sets a 0 - com parciais de 25/14, 26/24 e 25/14, em 1 hora e 14 minutos de jogo.

Mais experiente, o time comandado pelo técnico Bernardinho acabou se aproveitando da juventude do adversário. O Macaé cedeu 24 pontos em erros para o Unilever durante o jogo. Em contrapartida, a equipe do Rio de Janeiro errou apenas 12 vezes.

Com a vitória, a Unilever segue com 100% de aproveitamento ao alcançar a terceira vitória em três jogos na competição. O Macaé também jogou três vezes até agora e ainda não venceu.

A oposto Joycinha, do Unilever, foi a maior pontuadora com 15 acertos (13 de ataque e dois de bloqueio). A atacante Natiele, do Macaé, também se destacou e assinalou 14 pontos (12 de ataque, um de bloqueio e um de saque).

A rodada prossegue nesta terça com mais cinco partidas. O duelo de maior destaque acontece na Grande São Paulo entre Sollys/Osasco e Pinheiros/Mackenzie, que se enfrentaram na decisão do último Campeonato Paulista - título conquistado pelo Pinheiros.