Unilever mantém invencibilidade na Superliga Feminina

O Unilever manteve a sua invencibilidade na Superliga Feminina de vôlei ao derrotar o Blausiegel/São Caetano por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/20 e 25/23), em partida realizada no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A oposto Joycinha foi a maior pontuadora da partida, com 16 acertos.

O jogo teve um público de aproximadamente 9.500 espectadores e serviu para arrecadar mantimentos para os moradores atingidos pelas chuvas de Magé e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e Angra dos Reis, no Sul Fluminense.

"A equipe ainda tem altos e baixos. Há muito o que melhorar. Mas é importante ter um elenco de qualidade. Hoje a Érika não esteve tão bem, mas a Michelle veio do banco e entrou muito bem na partida. Agora é continuar trabalhando. Ainda temos muitas pedreiras pela frente", analisou Bernardinho, treinador do invicto Unilever, com cinco triunfos.

Até a partida deste domingo, o São Caetano ainda não havia sido derrotado na Superliga Feminina e acumulava cinco vitórias. O técnico Mauro Grasso lamentou o tropeço. "Um fundamento hoje fez toda a diferença. Estivemos muito mal na recepção. Com isso, o passe não saiu e nosso ataque ficou limitado", disse.