Unilever vence e chega à decisão em torneio na Suíça

O Unilever/Rio de Janeiro voltou a vencer nesta segunda-feira e, assim, garantiu uma vaga na final do Top Volley, torneio internacional de vôlei realizado na Suíça. Depois de passar pelo TVC Amstelveen, da Holanda, as brasileiras foram à quadra novamente nesta segunda e derrotaram de virada o Volero Zurich, por 3 sets a 1, parciais de 21/25, 25/23, 25/14 e 25/18, em partida válida pelas semifinais.

O adversário do Unilever/Rio na decisão sairá da partida entre o francês Racing Cannes e o próprio Amstelveen, derrotado com facilidade pela equipe brasileira por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/11 e 25/15. A final será na terça-feira, às 17 horas (horário de Brasília).

Único representante da América do Sul na competição, o Unilever disputa o Top Volley com outras cinco equipes europeias - o Fakro Muszynianka, da Polônia, e o Metal Galati, da Romênia, além do Zurich, do Amstelveen e do Cannes.

Está é a segunda participação do Unilever na competição, em que já conquistou o título em 2006, e pode ser a terceira conquista brasileira no torneio, também vencido pelo Osasco em 2004.