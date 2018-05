Unilever vence e fica com o título em torneio na Suíça

Sem grandes dificuldades, o Unilever/Rio de Janeiro derrotou o Racing Cannes, da França, nesta terça-feira, e conquistou o título do Top Volley, torneio internacional de vôlei realizado na Suíça. A equipe brasileira se impôs durante toda a partida e venceu a final por 3 sets a 0, parciais de 25/21, 25/17 e 25/18.

Este foi o segundo troféu levantado pela equipe comanda pelo técnico Bernardinho no torneio - venceu também em 2006, quando o time ainda se chamava Rexona. Em 2004, o Osasco foi outro clube brasileiro a vencer a tradicional competição, disputada desde 1989.

As brasileiras iniciaram mal a partida decisiva e permitiram que a equipe francesa abrisse 11/6 no primeiro set. Mas a partir daí, elas controlaram o jogo e cederam poucas chances ao Racing Cannes. Com a tranquila vitória, o Unilever fechou o torneio de maneira invicta e com apenas dois sets perdidos.

Ainda nesta terça-feira, o Volero Zurich (Suíça) contou com o apoio da torcida para derrotar o TVC Amstelveen (Holanda) por 3 sets a 2, parciais de 26/28, 25/19, 18/25, 25/19 e 15/13. E na disputa da quinta colocação, o Fakro Muszyna (Polônia) derrotou o Metal Galati (Romênia) também por 3 a 2.